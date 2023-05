Calcio: Klopp, ‘rimonta per zona Champions? oggi non dipende solo da noi’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Dpa) – “Abbiamo vissuto dei periodi miracolosi, ma dipendeva da noi”. Lo dice Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, che sa anche che il destino non è nelle sue mani nella lotta per un posto nella prossima Champions League. I Reds un mese fa erano ottavi, a 10 punti dal Manchester United quarto. Sei vittorie di fila hanno riportato il Liverpool ad una sola lunghezza di distanza dai rivali, che però hanno una partita in meno. Al tecnico è stato fatto notare che la sua squadra è abituata alle grandi rimonte, come accaduto nelle semifinali di Champions League del 2019 in cui eliminò il Barcellona ribaltando il 3-0 dell’andata.

Anche nel 2021 il Liverpool, fuori zona Champions, fece registrare otto vittorie e due pareggi tra cui la gara con il West Brom decisa dal portiere Alisson Becker al 90′. “Non dimenticheremo questi momenti in tutta la nostra vita -ha commentato Klopp-. È parte di noi essere così. Eravamo pronti e concentrati quando sono avvenuti quei miracoli, è vero, ma lì dipendeva unicamente da noi. Noi possiamo vincerle tutte, ma se lo fa anche lo United resteremmo comunque fuori dalla Champions. Eravamo in una situazione del genere qualche anno fa. Penso fosse il Chelsea che vinceva tutte le gare, obbligandoci a fare lo stesso. Non è semplice – aggiunge – ma alla fine ce l’abbiamo fatta lo stesso. Newcastle e Manchester United sarebbero felici se avessero meno pressioni da parte nostra, ma comunque credo si qualificheranno loro”.