Calcio: la Juventus sbarca su Threads

Dicembre 14, 2023

Torino, 14 dic. – (Adnkronos) – “La Juventus allarga ulteriormente la propria offerta social. Oggi, 14 dicembre, è infatti il giorno dello sbarco su Threads, la nuova piattaforma di Meta resa accessibile in Italia e in Europa a partire dalle 12. Un social che fa dell’engagement della community e del dialogo il proprio punto di forza. Una nuova frontiera per la comunicazione digitale che vedrà la Juventus protagonista ancora una volta con l’obiettivo di ingaggiare un numero sempre più ampio di follower che si andranno ad aggiungere a un ecosistema di quasi 160 milioni tra tutte le piattaforme principali. Juventus, primo brand italiano su Facebook, Instagram e TikTok, vi aspetta su Threads”. Così la Juventus, in una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia il suo sbarco su Threads.