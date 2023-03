Calcio: la laziale Botteri, ‘grande gioia rovinata dagli scontri, sport non è questo’**

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Sono una laziale orgogliosissima, sono ovviamente felicissima per la mia squadra ma la mia gioia è inficiata dal sapere di scontri e violenze. Il calcio non è questo, e un po’ queste notizie mi tolgono la felicità per una pur splendida vittoria”. A dirlo all’Adnkronos è la super tifosa laziale Giovanna Botteri, commentando il derby di ieri Lazio – Roma vinto dai biancocelesti ma preceduto da scontri tra tifoserie in seguito ai quali è rimasto ferito un agente di polizia.

“Ogni volta, mi dispiaccio moltissimo quando ci sono scontri -spiega la cronista Rai- L’ultima volta che sono stata a Roma sono stata allo stadio, era una giornata bellissima, c’era il sole, era pieno di bambini, giovani, famiglie. Un’atmosfera così bella e di festa, un momento di gioia in cui la gente si trova a condividere emozioni ed è una cosa bellissima. Certo è il derby, c’è il tifo, c’è l’agitazione, ma a me questa cosa della violenza e questo crescere della violenza mi dispiace moltissimo, devo dire la verità. E un po’ mi toglie la gioia e il gusto, alla fine”.

Questo, sottolinea la Botteri, “non è giusto, perché nella stragrande maggioranza dei casi i tifosi sono tranquilli. Non bisogna creare questo clima, andare allo stadio non deve essere un propagatore d’odio, un pericolo. Lo sport è solidale, inclusivo”. La soddisfazione per la vittoria della squadra timonata da Sarri ovviamente c’è tutta. “Certo, la Lazio sta facendo un bel campionato, è una bella squadra e dà soddisfazione”, conclude sorridendo la giornalista.