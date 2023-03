Calcio: la Roma centra i quarti di Europa League, con la Real Sociedad basta lo 0-0

Marzo 16, 2023

San Sebastian, 16 mar. -(Adnkronos) – Missione compiuta per la Roma che si qualifica ai quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa gioca a San Sebastian contro la Real Sociedad una gara solidissima e difende il 2-0 conquistato all’Olimpico una settimana fa. Mourinho sceglie ancora Belotti davanti, supportato da Pellegrini e Dybala. Wijnaldum gioca in mezzo insieme a Cristante: troppo importante l’esperienza dell’olandese in una partita delicata, contro una squadra che cerca di alzare subito i ritmi. La Roma si difende con ordine e sfiora il gol con Dybala, la cui conclusione deviata mette i brividi a Remiro. I baschi tirano solo da fuori e cercano insistentemente David Silva; con Oyarzabal ancora a mezzo servizio e Kubo in panchina, è l’ex Manchester City l’unico punto di riferimento. Rui Patricio, non compie interventi particolarmente complicati, ben protetto dai compagni.

A inizio ripresa la prima sbavatura, però, potrebbe costare cara. Gran lavoro di Mendez sulla destra, Sorloth è tutto solo in area ma non riesce clamorosamente a trovare la porta. Un campanello d’allarme che suona forte per i ragazzi di Mourinho, dopo appena sessanta secondi della ripresa; la Roma va in apnea, Zalewski e Wijnaldum murano le conclusioni di Menez e Merino, poi è Oyarzabal a divorarsi il vantaggio da due passi: Rui Patricio e la traversa negano il gol al fantasista. A venti minuti dalla fine, Alguacil si gioca la carta Kubo. Mourinho risponde cambiando i due riferimenti offensivi: dentro El Shaarawy ed Abraham, chiaro l’intento di sfruttare qualche contropiede e di cercare maggiormente la profondità per alleggerire la pressione. Gli assalti dei padroni di casa sono sempre più confusi col passare dei minuti e facilitano il compito dei capitolini. Il fortino non crolla nemmeno negli otto minuti di recupero, durante i quali si fa espellere Fernandez per doppia ammonizione, e al triplice fischio può scattare la festa giallorossa.