Settembre 25, 2023

Roma, 25 set (Adnkronos) – Se l’Inter ha già vinto il campionato? “No, non ha già vinto lo scudetto, no, e io faccio gli scongiuri…”. Così il presidente del Senato e tifoso nerazzurro Ignazio La Russa a ‘Un giorno da pecora’ rispondendo in diretta ad una chiamata telefonica di Maurizio Gasparri, ospite in studio della trasmissione di Rai Radio1.