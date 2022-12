Calcio: La Russa, ‘Marotta non si tocca, ormai è nerazzurro a tutti gli effetti’

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – “Non credo che Marotta tornerà alla Juventus, ormai lo consideriamo nerazzurro a tutti gli effetti, lo leghiamo con una catena a San Siro e non lo facciamo muovere da lì. E’ il migliore, è nostro e non si tocca”. Lo dice Ignazio La Russa, in merito ad un possibile ritorno di Beppe Marotta alla Juventus, lasciando l’Inter, squadra del cuore del presidente del Senato. La Russa, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento, parla poi della vicenda giudiziaria che riguarda i bianconeri: “Forse la Juventus avrà sbagliato più di altre, ma attenzione, perché non è un pesciolino rosso in mezzo a tanti altri e lo dico io che juventino non sono, non sono per nulla felice di quello che è successo”. “Da noi quando iniziano i 90 minuti dimentichiamo cosa c’è sotto il velo del pallone. Ci scordiamo delle polemiche e delle vicende giudiziarie e ci appassioniamo di nuovo al calcio. E’ inevitabile che il calcio diventi oggetto di attività che abbiano nel guadagno e nell’interesse un loro riflesso, bisogna fissare regole più dure”, conclude La Russa.