Calcio: La Russa, ‘spiace per esonero, io resto mouriniano’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Dell’esonero di José Mourinho “onestamente sì, mi dispiace, perché io sono un mouriniano. Secondo me, gli hanno affidato un compito impossibile con una squadra in cui Dybala è sempre rotto, Lukaku va a corrente alternata, gli infortuni. Che poteva fare di più? Poi lui si carica tutte le avversità sulle spalle e chi se le carica se le pesa. Ma io resto mouriniano”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa, incalzato dai cronisti alla Camera dove è arrivato brevemente per prendere parte al brindisi di auguri per la premier, Giorgia Meloni.