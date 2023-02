Calcio: la Salernitana cala il tris, Monza travolto all’Arechi

Febbraio 26, 2023

Salerno, 26 feb. – (Adnkronos) – Prima vittoria della Salernitana targata Paulo Sousa, che sconfigge, tra le mura amiche dell’Arechi, il Monza con un netto 3-0. Partita decisa nella ripresa grazie alla bellissima rete di Coulibaly, un interno destro all’incrocio dei pali al 7′. Al 21′ arriva il raddoppio realizzato da Kastanos dopo un’azione di rimessa ispirata da Candreva, il migliore in campo, che poi segna anche il 3-0 al 26′ raccogliendo una respinta di Cragno su tiro di Piatek. Il Monza chiude in dieci per l’espulsione al 42′ di Donati per doppia ammonizione. Boccata d’ossigeno in classifica per i campani, che non vincevano in casa da ottobre, saliti a quota 24 in 16/a posizione. I brianzoli restano undicesimi con 29 punti. Nei primi venti minuti i padroni di casa spingono soprattutto con Candreva, tra i più propositivi. La doppia occasione capitata però a Piatek: l’attaccante polacco prima spedisce fuori un tocco sotto all’interno dell’area piccola, poi non riesce ad inquadrare lo specchio con un bel colpo di testa. Dopo una lunga pausa dovuta a uno scontro di gioco che coinvolge Cragno, Pablo Marì, Caldirola e Daniliuc (coi primi due che hanno la peggio), i brianzoli sono più intraprendenti nella parte finale del primo tempo, sfiorando il gol con Ciurria.

La ripresa è un monologo granata. La squadra di Sousa sblocca il match al 52’: Coulibaly, sulla sponda di Candreva, si inventa un tiro a giro dal limite dell’area che termina alle spalle di un incolpevole Cragno. La risposta dei brianzoli è immediata, ma Ochoa respinge la conclusione ravvicinata di Dany Mota. Al 21′ arriva il raddoppio: fulmineo il contropiede che porta al 2-0 di Kastanos, aiutato anche da una sfortunata deviazione di Pablo Marì che gli facilita la conclusione di prima intenzione. La seconda rete abbatte il Monza e la Salernitana cala il tris: l’ennesimo recupero palla porta alla rtete di Candreva, abile a gettarsi sulla respinta di Cragno dopo una conclusione di Piatek. Nel finale l’attaccante polacco si divora il 4-0 calciando alle stelle a porta praticamente sguarnita. Pomeriggio da incubo per la squadra di Palladino che termna la gara in dieci a causa del doppio giallo rimediato da Donati.