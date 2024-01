Calcio: la sfida per Conte accende i bookie, Milan prima scelta, Roma e Napoli inseguono

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. – (Adnkronos) – Sono sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di Antonio Conte in Italia. L’ombra del tecnico aleggia da Nord a Sud, da Milano a Napoli, passando per la Capitale. La corte del Milan, al momento, è la più serrata, come confermano i quotisti: Snai e Sisal offrono tra 2 e 2,50 l’ex allenatore di Juventus e Inter sulla panchina dei rossoneri. Ma Pioli non è l’unico a doversi guardare le spalle.

I “traghettatori” De Rossi e Mazzarri faranno di tutto per guadagnarsi la fiducia per la prossima stagione, ma anche un’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe non bastare. Non sono lontane nelle quote, dunque, le ipotesi Roma e Napoli, due piazze che hanno sempre suscitato l’interesse di Conte: per lui un futuro in giallorosso si gioca a 2,75, quota lievemente in salita rispetto al 2,35 della scorsa settimana, mentre si sale a 3,50 per una panchina tinte azzurre.