Calcio: la Spagna batte la Croazia ai rigori e trionfa in Nations League, decisivo Unai Simon

Giugno 18, 2023

Rotterdam, 18 giu. -(Adnkronos) – Due parate di Unai Simon ai calci di rigore regalano alla Spagna la prima Nations League della sua storia. Nella finale di Rotterdam la ‘Roja’ supera 5-4 la Croazia ai rigori la Croazia e succede nell’albo d’oro alla Francia, vincitrice due anni fa a Milano proprio contro la Furie Rosse. Di Carvajal il rigore decisivo dopo che l’estremo difensore dell’Atletico Bilbao si era superato fermando Majer e Petkovic. Ininfluente l’errore di Laporte, unico degli spagnoli a sbagliare dagli 11 metri.

Una gara equilibrata fin dalle prime battute quando soltanto sbavature difensive aprono la strada verso le porte difese da Unai Simon e Livakovic. Proprio il portiere croato, suo malgrado, prende parte alla prima occasione da gol quando una parata sbagliata stava quasi per costargli l’autogol salvato però dal palo. Poco dopo è Gavi a sprecare mandando a lato da posizione favorevole dopo una palla persa in costruzione dai croati. Il doppio brivido scuote Modric e compagni ma prima Kramaric lanciato in verticale si fa recuperare da Laporte a tu per tu con Unai Simon, poi uno scatenato Perisic svetta di testa ma non riesce a dar forza e consente al portiere la parata. Nel finale di frazione ancora Perisic e poi Morata vanno vicini al gol.

Le occasioni da gol non mancano anche nella ripresa prima con Juranovic che non trasforma in gol da dentro area l’ennesima giocata di Perisic in fascia e Asensio poco dopo che, solo a centro area, manda alto di testa un cross dalla sinistra. Poco dopo ci prova Rodri con un tiro che finisce di poco a lato. L’ultimo brivido dei 90 minuti arriva ancora a favore della Roja con Ansu Fati, subentrato al posto di Yeremi Pino, che a botta sicura supera Livakovic, ma trova il salvataggio sulla linea di Perisic che manda la gara ai supplementari.

Le energie latitano e la Croazia, andata ai supplementari anche con l’Olanda, accusa di più il colpo. La Spagna inserisce forze fresche e Dani Olmo, uno degli ultimi entrati, sciupa una grande occasione con un tiro dal limite che finisce fuori di un soffio. I croati reagiscono con un lampo di Kovacic che manda in porta Majer, ma è Nacho in extremis a salvare tutto. Ancora Olmo non trova lo specchio da pochi passi, mentre Unai Simon para facile su Vlasic. Il pari non si sblocca e si va alla lotteria dei rigori.

Segnano tutti, poi sbaglia il croato Majer che si fa ipnotizzare da Unai Simon. Laporte ha il tiro della vittoria ma calcia sulla traversa a manda i rigori a oltranza. Unai Simon si supera anche su Petkovic dando un altro match point che stavolta Carvajal non spreca andando a segno con un ‘cucchiaio’ regalando alla Spagna la prima Nations League. La ‘Roja’ torna alla vittoria dopo l’Europeo 2012, mentre la Croazia spreca l’ennesima occasione.