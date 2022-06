Calcio: Lacazette lascerà l’Arsenal alla scadenza del contratto a fine giugno

Giugno 3, 2022

Londra, 3 giu. (Adnkronos) – L’Arsenal ha confermato che Alexandre Lacazette lascerà i Gunners quest’estate. Il 31enne lascerà Londra quando il suo contratto scadrà il 30 giugno, con un ritorno a parametro zero all’ex club Lione, la sua prossima destinazione prevista. Lacazette ha segnato 71 gol in 206 presenze in cinque anni all’Emirates Stadium. L’Arsenal è stato fortemente interessato a Gabriel Jesus del Manchester City e la partenza di Lacazette apre un posto nella rosa di Mikel Arteta. Il boss dei Gunners Arteta ha salutato Lacazette prima della partenza dell’attaccante francese. “Laca è stato un giocatore fantastico per noi”, ha detto Arteta. “È stato un vero leader dentro e fuori dal campo ed è stato un’influenza molto importante per i nostri giocatori più giovani. Il suo impegno con noi è stato eccezionale e auguriamo a lui e alla sua famiglia successo e felicità”.

Lacazette ha ammesso che era giunto il momento per una nuova sfida. “Non vedo l’ora di vivere una nuova esperienza e una nuova avventura”, ha detto Lacazette al sito ufficiale del club dell’Arsenal. “Voglio conservare tutti i bei momenti vissuti nel club, perché per me è stato solo un piacere giocare per un club che, fin da giovane, sognavo. Sono davvero felice di aver giocato per cinque anni per l’Arsenal. Mi terrò in contatto con i miei compagni di squadra, con gli allenatori, con la società. Ho sostenuto l’Arsenal da quando ero giovane, quindi ovviamente continuerò a sostenerlo. So che tornerò anche io allo Stadium”.