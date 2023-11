Calcio: l’Albania si qualifica all’Europeo, in Moldavia basta un pari per 1-1

Novembre 17, 2023

Chisinau, 17 nov. – (Adnkronos) – L’Albania si qualifica a Euro 2024, che si disputerà tra giugno e luglio in Germania. Sarà la seconda partecipazione della loro storia dopo quella del 2016 in Francia. Alla nazionale di Sylvinho basta un pari per 1-1 in trasferta contro la Moldavia, in un match disputato allo stadio Zimbru di Chisinau. Al vantaggio degli ospiti grazie ad un rigore di Cikalleshi al 25′, replica all’87’ Baboglio.