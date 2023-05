Calcio: Laporta, ‘Spero di far tornare Messi, il Barça è casa sua’

Maggio 15, 2023

Barcellona, 15 mag. -(Adnkronos) – “Ho parlato con lui (Messi, ndr) per chiarire in qualche modo la situazione che si è verificata con il suo addio, quando ho dovuto mettere il club davanti a tutto, compreso lui, il miglior giocatore del mondo”. Lo afferma Joan Laporta, presidente del Barcellona, in un’intervista a Els matins Tv3, all’indomani della vittoria della Liga. “La verità è che la conversazione è stata affettuosa e piacevole, mi sono congratulato con lui per il Mondiale. Ci conosciamo da tanti anni, c’è una relazione. Il suo futuro? Con tutto il rispetto per l’Arabia Saudita, che sta facendo un ottimo lavoro, il Barça è il Barça, è casa sua. I blaugrana possono competere con tutti. La storia ci sostiene e il sentimento dei nostri 400 milioni di tifosi è troppo forte. Il club è in un piano di austerità ma stiamo lavorando per costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione e faremo il possibile per riportarlo al Barcellona”.