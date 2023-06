Calcio: Lautaro carica l’Inter, ‘manca un piccolo sforzo e siamo pronti’

Giugno 5, 2023

Milano, 5 giu. – (Adnkronos) – “Sto vivendo un periodo bellissimo, importante. Per me e per la mia famiglia. Io ho sempre dato il massimo da quando sono all’Inter, abbiamo portato tantissimi trofei e ora possiamo vivere un sogno. Siamo lì a un passo, manca un ultimo sforzo, siamo pronti per questa settimana per preparare al meglio questa partita che è la più importante della nostra carriera”. Così l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez a 5 giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City.

“Se dovremo essere concentrati per 90 minuti? No, 120 minuti: da quando saliamo sul pullman fino alla fine della partita -aggiunge il campione del mondo-. Dobbiamo lasciare l’anima e il cuore dentro il campo ed essere quelli degli ultimi due mesi. Cercheremo di essere tranquilli e goderci questa partita. Da dove nasce la nostra fiducia? La nostra stagione è andata così così in campionato, non siamo stati quelli che siamo. In Champions abbiamo fatto un cammino lungo e difficile fatto di unione e di testa e di bel gioco. Abbiamo messo a posto il campionato, vinto Supercoppa e Coppa Italia e ci manca l’ultimo passo. Dobbiamo tirare fuori tutto per portare il trofeo a Milano”.

Infine, sul paragone-suggestione con Milito, che nel 2010 chiuse la stagione con 30 gol (e una doppietta in finale di Champions contro il Bayern), mentre il Toro, per adesso, è a 28: “Sono cose che mi arrivano, a volte ci credi e a volte no. Con l’Argentina sono successe tante cose prima di vincere la Coppa del Mondo. Dobbiamo affrontare il City a testa alta e petto in fuori. Anche loro dovranno preoccuparsi di noi”.