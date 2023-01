Calcio: Lazio e Bologna a sostegno in Admo nel nome di Mihajlovic

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – In occasione della gara di Coppa Italia, Lazio-Bologna, valida per gli ottavi di finale della manifestazione, la società biancoceleste e il suo Presidente Claudio Lotito hanno deciso di ricordare anche in questa occasione l’indimenticato Sinisa Mihajlovic e di compiere un gesto concreto a sostegno del suo impegno pluriennale con Admo, l’Associazione Donatori Midollo Osseo.​ Per questo motivo, insieme al Bologna, il club biancoceleste ha deciso di mettere all’asta le maglie indossate dai calciatori di entrambe le compagini sulla piattaforma internazionale​ ‘Match Worn Shirt’: il ricavato verrà devoluto in favore dell’Admo-sezione Lazio, che a breve aprirà una nuova sede a Roma intitolata proprio a Mihajlovic per ricordare il suo grande coraggio nell’affrontare la malattia e il suo grande altruismo nell’aiutare gli altri pazienti affetti dalla stessa malattia. L’asta si aprirà giovedì pomeriggio alle ore 18, al fischio d’inizio di Lazio-Bologna e si chiuderà alle ore 16 di sabato 28 gennaio.

Admo ringrazia la Lazio e il Bologna per il sostegno che hanno offerto all’associazione nel ricordo di Sinisa: “Noi ci impegniamo quotidianamente affinché un giorno ogni paziente affetto da una malattia del sangue possa trovare la speranza attraverso un donatore compatibile al 100%. L’urgenza è quotidiana, solo in Italia oggi ci sono oltre 1700 persone in attesa un fratello genetico che possa capovolgere il loro destino. La cura è dentro di noi, ogni ragazzo e ogni ragazza in salute e sotto ai 35 anni può iscriversi al registro e donare una speranza di vita. Admo chiede a tutti quelli che non possono iscriversi di aiutarci a divulgare e sostenere la nostra missione”, dichiara Giulio Corradi, Presidente Admo-sezione Lazio e membro di Giunta Admo Nazionale. I membri della famiglia Mihajlovic parteciperanno alla gara come spettatori sugli spalti. In Curva Maestrelli, sarà nuovamente esposta la gigantografia dedicata al numero 11 biancoceleste.