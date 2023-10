Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – Buone notizie per la Lazio dal fronte Ciro Immobile. Gli esami a cui è stato sottoposto oggi il capitano biancoceleste non hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore. Il 33enne napoletano dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali.