Calcio: Lazio, Gila atterrato nella capitale, domani le visite mediche

Luglio 5, 2022

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – L’avventura di Mario Gila alla Lazio sta per cominciare. Dopo l’accordo totale con il Real Madrid raggiunto lunedì 4 luglio, nel primo pomeriggio di oggi il difensore spagnolo è atterrato all’aeroporto di Fiumicino pronto ad iniziare la sua esperienza in biancoceleste. Gila, classe 2000, è stato accolto da un dirigente della Lazio e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con la società del presidente Claudio Lotito, che per prelevarlo a titolo definitivo ha versato nelle casse del Real Madrid 6 milioni di euro. Mascherina sul volto, il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni e si è diretto verso l’auto con i rappresentanti del club biancoceleste.