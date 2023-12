Calcio: Lazio, lesione all’adduttore della coscia sinistra per Luis Alberto

Dicembre 27, 2023

Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli”. Così la Lazio in una nota sul proprio sito ufficiale. Il 31enne centrocampista spagnolo ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.