Calcio: Lazio-Roma, equilibrio nelle quote tra Sarri e Mourinho

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – Una partita che va oltre i consueti discorsi di classifica. Il derby tra Lazio e Roma di domenica sarà anche un modo per impreziosire un inizio di campionato al di sotto delle aspettative per entrambe le squadre. Un match equilibrato nelle quote secondo gli esperti di Planetwin365 e William Hill, che vedono i giallorossi leggermente favoriti tra 2,60 e 2,65, mentre oscilla tra 2,87 e 2,90 la quota dei padroni di casa; pareggio fissato a 3,10. Un pronostico controtendenza rispetto agli ultimi scontro diretti: se i precedenti di lunga data in Serie A sorridono ai giallorossi (56 vittorie, a fronte delle 42 dei rivali e di 60 pareggi), nelle ultime due occasioni è stata la Lazio imporsi. Nei quattro confronti tra il 2021/22 e il 2022/23 tra Sarri e Mourinho, inoltre, il tecnico toscano è avanti 3-1.

I derby della Capitale sono le partite di Serie A che nel complesso contano più espulsioni nell’era dei tre punti a vittoria, ovvero dal 1994/95: 38 cartellini rossi in 58 partite, tra cui quelle di Ibanez, Cristante e Marusic dell’ultimo confronto in campionato. Per il match di domenica i principali indiziati a rimediare un cartellino sono nella Lazio i due registi, Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, con quota 2,35, mentre nella Roma spuntano Leandro Paredes e Gianluca Mancini, entrambi a 2,50. Per quanto riguarda i marcatori, è sfida aperta tra Ciro Immobile e Romelu Lukaku: l’attaccante della Lazio ha realizzato 4 gol nei derby della Capitale in Serie A e punta a raggiungere i 5 di Tommaso Rocchi e i 6 di Silvio Piola, migliori marcatori dei biancocelesti nella storia del derby: la sua firma si gioca a 3,25. Dall’altro lato il belga, offerto a 2,90, vuole continuare a trascinare i giallorossi con un gol all’esordio nella stracittadina.