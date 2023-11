Calcio: Lazio-Roma, Sport e Salute porta allo stadio ragazzi autistici del Club Atletico Centrale

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – Il più piccolo ha 6 anni, il più grande 22. Per alcuni dei ragazzi autistici dell’Asd Club Atletico Centrale di Roma, domenica il “derby della Capitale” sarà la prima volta allo stadio. L’occasione è stata offerta dall’invito rivoltogli da Sport e Salute, che per ogni evento sportivo apre le porte dello Stadio Olimpico ai bambini ed ai ragazzi delle associazioni sportive e delle diverse realtà sociali di Roma con particolare attenzione a quelle che si occupano dei più giovani che vivono in condizioni di disagio e contesti sociali difficili.

“Quella di domenica – spiegano dall’Asd Club Atletico Centrale – per i nostri ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico sarà una straordinaria occasione di crescita. Il grande carico emotivo e sensoriale dell’esperienza allo Stadio Olimpico li aiuterà molto nel loro processo di formazione personale, di inclusione e di sviluppo. È anche per questo che ringraziamo Sport e Salute per l’opportunità non solo di assistere a una di una partita così attesa ed intensa come il derby, ma anche per permettere a questi ragazzi di vivere una domenica che non dimenticheranno!”