Milano, 7 giu. – (Adnkronos) – “Un grazie non basta. Una persona esemplare con un cuore immenso e una determinazione senza pari. È stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te, tutto il meglio per il futuro”. Così su Instagram, l’attaccante del Milan Rafael Leao saluta l’ormai ex direttore tecnico rossonero Paolo Maldini.