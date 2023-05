Calcio: Leao, ‘torneremo a surfare presto’

Maggio 7, 2023

Milano, 7 mag. – (Adnkronos) – “Torneremo a surfare presto”. Lo scrive Leao, che consegna a una Instagram stories il suo messaggio per i tifosi rossoneri, in ansia per le sue condizioni dopo l’uscita all’11’ nel match di ieri con la Lazio. Quello scatto per far gol, puntando l’uomo sulla sinistra dell’area. L’allungo, la smorfia, i compagni che consigliano al portoghese di uscire, immediatamente. E così fa. Intanto lui su Instagram posta una storia: “Torneremo a surfare”, come recita anche il suo corpo nelle esultanze dopo i gol. E aggiunge “presto”. È un surf a cui, per ora e in attesa dell’esito degli esami, si aggrappano i tifosi del Milan a tre giorni dall’euroderby di Champions. Leao si è presentato questa mattina a Milanello, insieme al resto della squadra. Al termine del match le sensazioni erano positive, che fosse solo un affaticamento e non una lesione. Sono attesi aggiornamenti per capire se mercoledì sarà a disposizione contro l’Inter.