Calcio: Lecce-Juventus, Allegri vede sorpasso in vetta, in quota Vlahovic punta la doppia cifra

Gennaio 19, 2024

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Vincere per andare in vetta alla classifica, approfittando dell’impegno dell’Inter in Supercoppa Italiana. La Juventus, imbattuta dallo scorso 23 settembre, cerca il successo in casa del Lecce battuto di misura all’andata giocata allo Stadium. Per gli esperti di Newgioco sarà successo e sorpasso, offerto a 1,62, quota che sale a 1,63 su Snai, fissato a 3,60 il pareggio, mentre il colpo interno del Lecce – assente dal 2011 – si gioca a 6 volte la posta. Gli ultimi quattro scontri diretti giocati al “Via del Mare” hanno visto meno di tre gol, con l’Under 2.5 ancora favorito a 1,54, sull’Over 2.5 visto a 2.28, con anche un No Goal bis – già uscito all’andata – in pole a 1,60 sul Goal dato a 2,15. Tra i protagonisti del match occhi puntati su Dusan Vlahovic, giunto a quota 9 in Serie A e a segno nelle ultime due trasferte di Frosinone e Salerno: la doppia cifra del serbo vale 2,75, sale a 3,50 il timbro di Arkadiusz Milik, match-winner nell’incontro di Torino, mentre il ritorno gol di Nikola Krstovic, a secco da oltre tre mesi, si attesta a quota 5.