Calcio: Lecce ko con un gol di Buongiorno, il Toro torna a vincere dopo 5 giornate

Ottobre 28, 2023

Lecce, 28 ott. – (Adnkronos) – Il Torino si lascia alle spalle i due ko nel derby con la Juve e in casa con l’Inter, tornando a conquistare i 3 punti dopo 5 giornate (dal 18 settembre 0-3 a Salerno) battendo 1-0 in trasferta il Lecce grazie al gol di Buongiorno al 41′ del primo tempo. I granata salgono così a quota 12 in classifica portandosi all’undicesimo posto in compagnia di Frosinone e Monza, a un punto proprio dai salentini (che non vincono da 5 turni) che sono noni insieme alla Lazio.

Dopo una fase iniziale di studio all’11 ci prova Banda con uno schema su punizione ben eseguito: Gallo a rimorchio per l’esterno al limite dell’area, ma il destro è strozzato e bloccato da Milinkovic-Savic. Al 22′ buona azione del Torino sulla sinistra a premiare l’inserimento di Gineitis, il cross trova Pellegri in area, ma l’ex Milan sbaglia il controllo. Alla mezz’ora protagonista prima nel male e poi nel bene il portiere ospite. Milinkovic Savic regala palla ad Almqvist sul rinvio ma si riscatta compiendo un grande intervento su Banda.

Poco dopo spunto di forza di Krstovic in area, che si fa spazio sulla destra e calcia forte sul primo palo: Milinkovic Savic in tuffo risponde presente. Al 42′ gli ospiti passano alla prima vera occasione creata. Ottimo lancio di Linetty a pescare l’inserimento di Ricci in area, l’ex Empoli stoppa e prova a tirare di sinistro. La svirgolata diventa un assist per Buongiorno, che da pochi passi calcia di potenza e non sbaglia.

In avvio di ripresa grande azione di Banda sul lato sinistro dell’area di rigore. Le sue finte e controfinte lo portano al tiro di mancino da posizione defilata ma pericolosa: Milinkovic-Savic è attento nella respinta. Al 9′ opportunità per il raddoppio granata: un cross da sinistra attraversa l’area e arriva a Bellanova in ottima posizione. Controllo e tiro, con la difesa salentina che si salva. Poco dopo grande intervento di Vojvoda che in scivolata da ultimo uomo ferma Almqvist, lanciato a rete da Krstovic. Al quarto d’ora giocata di Lazaro sulla sinistra, entra in area e crossa per la testa di Sanabria che manda alto il pallone da buona posizione. Nel finale il Lecce attacca e il Toro si difende.

Al 26′ Oudin arriva al tiro dal limite dell’area ma Milinkovic-Savic blocca a terra. Al 32′ ancora Lecce in avanti, cross di Oudin dalla sinistra, Pongracic tenta un difficile colpo di tacco e la palla termina alta. Al 42′ Piccoli di testa in area offre una preziosa sponda a Baschirotto, ma il portiere granata in uscita mette la mano e salva la situazione. Al 44′ break degli ospiti con Bellanova al cross per Lazaro che calcia benissimo al volo: il pallone sfiora il palo alla destra di Falcone. Al quinto minuto di recupero Aureliano espelle il tecnico granata Juric, colpevole di aver abbandonato la propria area tecnica ma il risultato non cambia.