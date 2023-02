Febbraio 21, 2023

Leeds, 21 feb. – (Adnkronos) – Javi Gracia è il nuovo allenatore del Leeds United. Lo annuncia il club inglese sui suoi profili social. Il 52enne tecnico spagnolo ha già allenato in Inghilterra avendo guidato da gennaio 2018 a settembre 2019 il Watford. E’ durato solo 15 giorni l’interim di Michael Skubala, che lo scorso 6 febbraio aveva raccolto il testimone dell’esonerato Jesse Marsch. Dopo 23 giornate il Leeds è penultimo in classifica in Premier League, a due punti dalla zona salvezza.