Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – Si è riunito in via d’urgenza a Milano il Consiglio Direttivo della Lega Serie B, il quale, facendo seguito alle interlocuzioni già intervenute per le vie brevi, ha approvato all’unanimità di rivolgere all’attenzione del Ministro per lo Sport Andrea Abodi la richiesta di inserire un emendamento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza finalizzato a salvaguardare il superiore principio dell’equità e regolarità delle competizioni sportive.