Calcio: Lega Pro, 5 ragazzi protagonisti nella finale mondiale Under 20

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Sebastiano Desplanches portiere del Trento, Daniele Ghilardi difensore centrale del Mantova, Jacopo Sassi portiere del Giugliano, Filippo Fiumano’ difensore dell’Aquila Montevarchi e Riccardo Turicchia difensore della Juventus Ng. La Serie C si conferma serbatoio del calcio italiano portando cinque suoi calciatori tra i protagonisti del secondo posto ai Mondiali di Calcio Under 20 di Argentina. Lo scrive la Lega Pro con una nota.

Quello dei giovani azzurrini è stato un percorso indimenticabile, conclusosi amaramente. L’Under 20 azzurra ha perso il Mondiale in Argentina a quattro minuti dalla fine a causa del gol di Luciano Rodriguez sugli sviluppi di una mischia in area. Per i giovani di Serie C e per tutto il gruppo azzurro resta un’esperienza bellissima creatasi con un percorso fatto di successi straordinari. Desplanches, Ghilardi e Turricchia hanno giocato la finalissima dal primo minuto. Desplanches è stato premiato come miglior portiere del torneo.