Calcio: Lega Serie A annuncia partnership con eBay

Maggio 3, 2022

Milano, 3 mag. – (Adnkronos) – “Al via una nuova e prestigiosa partnership tra Lega Serie A e la piattaforma di vendita e aste online eBay”. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota. “eBay entra a far parte degli sponsor di Lega Serie A e di tutte le sue competizioni in qualità di Official Partner, consolidando la propria visibilità sul territorio italiano attraverso numerose iniziative e attivazioni che verranno realizzate in occasione dei prossimi eventi -prosegue il comunicato-. Lega Serie A prosegue così nel percorso di internazionalizzazione del proprio marchio grazie all’accordo con eBay, il marketplace noto in tutto il mondo. Le prime iniziative legate alla partnership si terranno in occasione della Finale di Primavera Timvision Cup Fiorentina-Atalanta, in programma allo Stadio “Penzo” di Venezia il 4 maggio e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa Juventus-Inter, che sarà disputata l’11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma”.