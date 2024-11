Calcio: Lega Serie A, assemblea elettiva il 9 dicembre**

29 Novembre 2024

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – “Le Società di A, riunite oggi in Assemblea in videoconferenza, hanno deliberato all’unanimità di fissare a lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 11.00, l’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutte le cariche istituzionali della Lega Serie A. La data è stata indicata da tutti i Club per rispettare le scadenze elettorali considerando anche i numerosi impegni sportivi (Ea Sports Fc Supercup in Arabia Saudita e competizioni europee) e le festività natalizie”. Lo ha annunciato la Lega di Serie A.