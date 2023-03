Calcio: Lega Serie A, il 13 marzo assemblea su riforme, supercoppa e paracadute

Marzo 1, 2023

Milano, 1 mar. – (Adnkronos) – La Lega di Serie A ha convocato per lunedì 13 marzo (alle 12 in prima e alle 14 in seconda convocazione) i club in assemblea. Questi i temi all’ordine del giorno: 1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni del presidente. 3. Comunicazioni dell’ad. 4. Manifestazioni di interesse da parte di investitori: informativa. 5. Riforme organizzative: informativa. 6. Supercoppa. 7. Ripartizioni Diritti AV: quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1° marzo 2018). 8. Paracadute. 9. Varie ed eventuali.