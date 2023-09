Calcio: Lega Serie A ricorda Lodetti, ‘centrocampista generoso e colonna del Milan’

Settembre 22, 2023

Milano, 22 set. – (Adnkronos) – “Si è spento oggi all’età di 81 anni Giovanni Lodetti, centrocampista di sostanza, generoso e infaticabile, colonna portante del Milan degli anni ’60 e Campione d`Europa con la maglia dell’Italia nel 1968. Cresciuto nelle giovanili rossonere Lodetti fa il suo esordio in Serie A nella stagione 1961/62. In 9 stagioni con la maglia del Milan vincerà due Scudetti (1961/62, 1967/68), una Coppa Italia (1966/67), due Coppe dei Campioni (1962/63, 1968/69), una Coppa delle Coppe (1967/68) e una Coppa Intercontinentale (1969). Nel 1970 passa alla Sampdoria dove giocherà 4 stagioni indossando anche la fascia da capitano, prima di terminare la carriera in Serie A con la maglia del Foggia. Tutta la Lega Serie A si stringe alla famiglia Lodetti ed esprime le più sentite condoglianze”. Così la Lega Serie A in una nota.