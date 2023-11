Calcio: legali Florenzi, ‘giocato su siti illegali ma non sul calcio’**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – “Alessandro Florenzi è stato ascoltato dal Pubblico Ministero Dott.ssa Manuela Pedrotta chiarendo la propria posizione e ribadendo la assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso. Ha altresì riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali ed ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al Pm per definire la propria posizione al più presto”. Così in una nota gli avvocati di Alessandro Florenzi, Antonio Conte Gianluca Tognozzi, alla fine dell’audizione alla Procura della Repubblica di Torino dopo l’iscrizione sul registro degli indagati dell’esterno del Milan con l’accusa di scommesse su piattaforme illegali.