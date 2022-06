Calcio: Leonardo, ‘nessun nesso tra il mio addio al Psg e il rinnovo di Mbappé’

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. – (Adnkronos) – “Non c’è nessun nesso tra il mio addio e il rinnovo di Mbappé”. Così l’ex direttore sportivo del Psg Leonardo nel corso di un’intervista all’Equipe dove nega che il 23enne attaccante abbia posto come condizione per il rinnovo con i parigini l’addio di Leonardo dalla società campione di Francia. “Penso che ci siano dei cicli -aggiunge il dirigente brasiliano-. Forse i rapporti sono troppo intensi e questo porta a cambiare molto rapidamente. Non succede solo al Psg, ma ovunque. Forse c’è anche impazienza, il calcio è diventato ancora più importante, più globale e si vuole tutto subito”.