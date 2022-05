Calcio: Lewandowski, ‘trasferimento al Barcellona dipende da molti fattori’

Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Dpa) – L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski torna a parlare delle voci di un suo trasferimento al Barcellona: “dipende da molti fattori e non solo da quanto lo voglio, ma è anche importante vedere quello che succede”, ha detto Lewandowski a Eleven Sport Poland nel fine settimana del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Lewandowski, 34 anni, ha dichiarato dopo la fine della passata stagione che non rinnoverà il suo contratto con il Bayern fino al 2023 e potrebbe anche andarsene quest’estate dopo otto anni. Si dice che il Barcellona abbia presentato un’offerta per il capocannoniere della Bundesliga mentre il Bayern ha chiarito che non lo lascerà andare. Lewandowski aveva detto a Sky TV domenica che potrà dire di più sulla sua situazione “presto”.