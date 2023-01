Gennaio 28, 2023

Girona, 28 gen. – (Adnkronos) – Il Barcellona vince 1-0 in trasferta il derby catalano con il Girona e allunga in vetta alla Liga. I blaugrana si impongono grazie ad un gol di Pedri al 16′ della ripresa e sono campioni d’inverno. In classifica il Barcellona sale a 47 punti, 6 in più del Real Madrid, impegnato domani in casa contro la Real Sociedad. Unica nota stonata per la squadra di Xavi l’infortunio occorso a Dembele, costretto a lasciare il campo dopo 26 minuti.