Aprile 2, 2023

Madrid, 2 apr. – (Adnkronos) – Il Real Madrid surclassa il Valladolid in un match della 27/a giornata della Liga. La formazione allenata da Carlo Ancelotti si è imposta per 6-0 tra le mura amiche del ‘Bernabeu’. Grande protagonista Benzema, autore di una tripletta. Di Rodrygo, Asensio e Lucas gli altri gol delle merengues. Con questo risultato il Real sale a quota 59 in classifica ma rimane comunque staccatissimo dalla capolista Barcellona, lontana ormai 12 punti.