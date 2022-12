Calcio: Liga, Tas conferma le 3 giornate di squalifica a Lewandowski

Dicembre 24, 2022

Losanna, 24 dic. – (Adnkronos) – Il tribunale amministrativo per lo sport (Tas) di Losanna ha confermato le tre giornate di squalifica inflitte all’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski. Il capocannoniere della Liga con 13 gol è stato espulso l’8 novembre nella trasferta contro l’Osasuna per aver contestato in modo troppo plateale una decisione arbitrale. A peggiore le cose un gesto giudicato irrispettoso nei confronti del direttore dei gara Gil Manzano: l’ex Bayern ha lasciato intendere che l’arbitro faccia uso di sostanze proibite. Il 34enne polacco salterà le sfide contro l’Espanyol, l’Atlético Madrid e il Getafe.