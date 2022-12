Calcio: Ligue 1, vince l’Ajaccio sull’Angers, 0-0 tra Troyes e Nantes

Dicembre 28, 2022

Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Dopo la pausa per il Mondiale, la Ligue 1 è tornata in campo ed è arrivata subito una conferma, quella dell’Ajaccio. La squadra di Olivier Pantaloni ha centrato il terzo risultato utile consecutivo, battendo 1-0 l’Angers con il rigore trasformato da Belaili a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Un risultato che consente ai corsi di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione, mentre l’Angers prosegue la sua crisi, ultimo con soli 8 punti e all’ottava sconfitta di fila. Finisce 0-0, invece, il match tra Troyes e Nantes che continuano il digiuno di vittorie: la squadra di Kinsorbo non vince dal 18 settembre, mentre i canarini (che saranno gli avversari della Juventus negli spareggi di Europa League) sono alla quinta partita consecutiva senza i tre punti.