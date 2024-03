Calcio: Liverani, ‘Dia non è voluto entrare in campo, ne prenderemo atto’

Marzo 2, 2024

Udine, 2 mar. (Adnkronos) – “Dia? Non è voluto entrare alla fine e ne prenderemo atto. Mancavano 7-8 minuti, è una scelta definitiva. È un problema per i compagni non per me. È un giocatore su cui non posso contare”. Lo ha detto il tecnico della Salernitana Fabio Liverani a Dazn dopo il pareggio 1-1 a Udine. “Cosa ci siamo detti nel confronto coi tifosi? Ho fatto i complimenti e ho spiegato che un punto di partenza. Non era facile ma da qui dobbiamo lavorare e migliorare senza pensare agli altri. Percentuali di salvezza? Ci credo, c’è anche lo spareggio. Anche i ragazzi ci credono, non è facile. Vediamo partita dopo partita”.