Calcio: Liverpool dopo ammissione errore Var, ‘esploreremo tutte le opzioni disponibili’

Ottobre 2, 2023

Liverpool, 2 ott. (Adnkronos) – Il Liverpool ha criticato il Professional Game Match Officials Limited (Pgmol) ed ha avvertito che “esplorerà la gamma di opzioni disponibili” a seguito dell’errore del Var nella gara in casa del Tottenham. Il Pgmol ha ammesso che gli addetti al Var Darren England e Dan Cook non sono intervenuti dopo che il gol al 34′ di Luis Diaz in casa del Tottenham è stato erroneamente annullato per fuorigioco. Le immagini dell’incidente mostravano Cristian Romero che teneva Diaz in gioco. Il gol annullato è arrivato con la partita ancora a reti inviolate, ma dopo che Curtis Jones è stato espulso il Liverpool ha poi perso 2-1. Gli arbitri sono stati sospesi pere il resto del fine settimana, ma il Liverpool continuerà a portare avanti la questione.

“Il Liverpool Football Club riconosce l’ammissione da parte del Pgmol degli errori commessi. È chiaro che non è avvenuta la corretta applicazione delle regole del gioco, con il risultato che l’integrità sportiva è stata minata. Accettiamo pienamente le pressioni sotto cui lavorano gli arbitri, ma queste pressioni dovrebbero essere alleviate, non esacerbate, dall’esistenza e dall’implementazione del Var. È quindi insoddisfacente che non sia stato concesso tempo sufficiente per consentire di prendere la decisione corretta e che non vi sia stato un successivo intervento. Anche il fatto che tali carenze siano già state classificate come ‘errore umano significativo’ è inaccettabile. Tutti i risultati dovrebbero essere stabiliti solo attraverso la revisione e in piena trasparenza”, sottolinea il Liverpool.

“Ciò è vitale per l’affidabilità del processo decisionale futuro in quanto si applica a tutti i club. Gli insegnamenti che arrivano vengono utilizzati per apportare miglioramenti ai processi al fine di garantire che questo tipo di situazione non possa ripetersi. Nel frattempo esploreremo la gamma di opzioni disponibili, data la chiara necessità di escalation e risoluzione”, conclude il club inglese.