Calcio: Liverpool, ‘Klopp lascia la panchina a fine stagione’

Gennaio 26, 2024

Liverpool, 26 gen. – (Adnkronos) – Jurgen Klopp lascerà la panchina del Liverpool al termine di questa stagione. A darne l’annuncio ufficiale il club inglese in una nota. “Jurgen Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione in corso, dopo aver informato la proprietà del club del suo desiderio di lasciare l’incarico -si legge sul sito dei Reds-. Dopo aver guidato i Reds verso un’altra finale di Coppa di Lega a Wembley mercoledì sera, il 56enne continuerà a supervisionare le ultime partite della stagione 2023-24 prima di calare il sipario su un glorioso regno manageriale durato otto anni e mezzo, che ha visto il club vincere fino a oggi sei trofei importanti sotto la sua guida. Anche gli assistenti allenatori Pepijn Lijnders e Peter Krawietz, così come l’allenatore dello sviluppo d’élite Vitor Matos, lasceranno le loro posizioni alla fine della stagione, con Lijnders desideroso di perseguire la propria carriera manageriale”.