Calcio: Locatelli, ‘con Inter vittoria importante, triste non essere convocato in Nazionale’

Marzo 20, 2023

Torino, 20 mar. – (Adnkronos) – Dalla vittoria sull’Inter alla mancata convocazione in Nazionale. Manuel Locatelli ha parlato di questo e molto altro nella diretta sul canale Twitch dei bianconeri. A cominciare, dunque, dalla serata di San Siro: “È stata una vittoria molto importante quella di ieri, si è vista una squadra unita, adesso abbiamo bisogno di tutti e tutti siamo sulla stessa barca. Stiamo rispondendo bene, questo è quello che ci chiede il mister. Quella di ieri inoltre è stata una delle mie migliori partite della stagione sicuramente”. Un periodo positivo per il centrocampista della Juve, in campo, ma anche fuori visto che pochi giorni fa è diventato papà del piccolo Theo. “Ora c’è un altro bambino nella famiglia juventina!”.

Locatelli ha parlato poi di Fagioli e Miretti, i suoi due giovanissimi compagni di reparto. “Credo che una società come la Juventus può solo fargli bene. Io gli ho consigliato di non perdere mai il loro entusiasmo, è fondamentale, il resto poi pian piano arriverà crescendo”. E su Federico Gatti: “E’ un ragazzo molto energico, ma deve imparare a gestire questa cosa e nello spogliatoio gli viene detto spesso, tuttavia è anche la sua forza”. Tra le tante emozioni vissute in campo, la vittoria dell’Europeo occupa un posto speciale: “Rimarrà nella vita un’emozione così, l’anno prima c’era stato il Covid quindi per la gente è stato ancora più bello festeggiare. Oltre qualsiasi aspettativa”. In questi giorni la Nazionale è a Coverciano per preparare le partite contro Inghilterra e Malta. Lui non è stato convocato. “Ci sono rimasto male, è chiaro che vivo la Nazionale come qualsiasi ragazzo, mi rende triste ma posso solo dimostrare sul campo cosa posso dare e riconquistarmela”.