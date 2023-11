Calcio: Locatelli, ‘felice di aver rinnovato, la Juve è casa, questa maglia me la sento addosso’

Novembre 9, 2023

Torino, 9 nov. – (Adnkronos) – “Ciao ragazzi. Sono veramente felice e soddisfatto di aver rinnovato, questa maglia me la sento addosso, qui è come casa per me quindi voglio dirvi che vi voglio bene, vi mando un grande abbraccio e mi raccomando sempre forza Juve”. Così Manuel Locatelli sui suoi profili social dopo il rinnovo con la Juventus fino al 2028.