Calcio: Locatelli, ‘mi piace giocare davanti alla difesa, vogliamo fare più possesso palla’

Agosto 4, 2022

Villar Perosa, 4 ago. -(Adnkronos) – “Chiaramente stiamo provando alcune così poi il mister deciderà. A me piace giocare davanti alla difesa, ma anche più avanti per provare la conclusione”. Così il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli sulla sua posizione preferita in campo. “Stiamo cercando di dominare di più la partita ed avere più possesso palla. Dobbiamo migliorare alcune cose e cercheremo di farlo”, aggiunge il 24enne bianconero al termine della partita in famiglia a Villar Perosa contro la formazione Under 23.