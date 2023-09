Calcio: Longoria, ‘resto presidente del Marsiglia, ho denunciato chi mi ha minacciato’

Settembre 22, 2023

Marsiglia, 22 set. – (Adnkronos) – “Non mi dilungherò, ma volevo chiarire. Sono qui in qualità di presidente dell’OM, ​​per questo vi ho convocato. Voglio fare i complimenti alla squadra per il carattere mostrato ieri ad Amsterdam. Sto vivendo giorni complicati, finora ho parlato con il cuore e oggi lo faccio nei panni del presidente dell’OM. Non tornerò su quello che è successo lunedì, che è stato semplicemente inaccettabile ed è la conseguenza di una serie di eventi che conosciamo. Mi ha commosso l’affetto che ho ricevuto dai dipendenti, i giocatori, i tifosi… Tutti coloro che hanno capito la necessità di cambiamento”. Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria rompe il silenzio e annuncia la sua intenzione di restare alla guida del club provenzale dopo le tensioni di lunedì scorso in un incontro con i rappresentanti dei tifosi che lo avevano spinto, assieme anche al braccio destro Javier Ribalta e altri due dirigenti.

“Oggi ho avuto una lunga conversazione con Frank McCourt e il consiglio di sorveglianza, mi hanno mostrato sostegno incondizionato -prosegue Longoria-. Tutto questo sostegno mi scalda il cuore. Mi dà molta energia e domenica sarò a Parigi. Sono una persona di valori, di convinzioni molto forti. Non posso accontentarmi di denunciare una situazione, devo andare a fondo e allora ho chiesto ai miei avvocati di sporgere denuncia per quanto accaduto. Questo non significa alimentare un conflitto. No, voglio semplicemente porre fine a questi comportamenti in modo che questo tipo di situazione non si ripeta più in futuro. È mia responsabilità”.