Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà”. Lo ha detto il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, uscendo dalla sede della Figc dopo il consiglio federale.