Calcio: Lotito, ‘lavoriamo per lo scudetto ma serve anche il tocco della divina provvidenza’

Ottobre 7, 2022

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – “Dopo la Juve, la Lazio è la squadra che, sotto la mia gestione, ha vinto più di tutte. Manca la cosa più importante (lo scudetto ndr) ma noi non ne parliamo, ci lavoriamo. Ci stiamo impegnando per raggiungere tutti gli obiettivi”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito nel corso della cerimonia per il centenario della nascita di Tommaso Maestrelli in Campidoglio. “Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po’ di fato, il tocco della Divina Provvidenza”, aggiunge il numero uno del club biancoceleste.