Calcio: lotta al match fixing, due partite di Conference segnalate per attività sospette

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – L’ombra del match-fixing si insinua nella Conference League, con due partite del primo round delle qualificazioni finite nel mirino per movimenti sospetti. Le partite per le quali sono stati notati pattern sospetti sulle scommesse, come riferisce agipronews, sono la vittoria degli armeni dell’Alashkert per 6-1 sui montenegrini dell’Arsenal Tivat e il successo dei lettoni dell’Rfs per 4-1 contro il Makedonija GP. L’Uefa ha reso noto che ha avviato un’indagine sui soggetti coinvolti, evitando però ulteriori commenti anche sull’ipotesi di match fixing per non compromettere le indagini stesse.