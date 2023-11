Calcio: lotta Champions, blitz Fiorentina nelle quote, i bookie bocciano Roma e Lazio

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – Due punti rosicchiati a Milan, Roma, Lazio e Atalanta, tre al Napoli. Bilancio nettamente favorevole per la Fiorentina dopo la dodicesima giornata di Serie A, che ha visto i viola salire al sesto posto in classifica, lontano solo una lunghezza dalla zona Champions. In virtù di ciò, nelle proiezioni di Planetwin365 e William Hill, il piazzamento nelle prime quattro della squadra di Vincenzo Italiano si gioca a tra 5 e 5,25. Continua a convincere i bookie l’Atalanta, in lavagna a 2,62, nonostante il pareggio di Udine e la sconfitta con l’Inter. Le principali favorite restano proprio i neroazzurri di Inzaghi e la Juventus, saldamente al primo e secondo posto in graduatoria, rispettivamente offerte a 1,01 e 1,11. La discontinuità di rendimento, invece, incide sulla quota di Milan e Napoli, in rialzo a 1,25 per i rossoneri e 1,53 per gli azzurri. Dopo il punticino nel derby, Roma e Lazio hanno perso un’ottima occasione per avvicinare la zona Champions. In salita, dunque, le quote delle due capitoline: giallorossi a 6, biancocelesti a 8. Tra le sorprese, infine, il Bologna, protagonista di un ottimo avvio di stagione, vale 17 volte la posta, mentre il Monza di Raffaele Palladino si gioca a 41.