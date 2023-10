Calcio: lotta salvezza, i bookie spingono il Cagliari in B, scappano Frosinone e Genoa

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – Dopo otto giornate di Serie A i bookmaker spingono il Cagliari verso l’immediato ritorno nel campionato cadetto. Su Better e Newgioco, infatti, la retrocessione degli uomini di Ranieri si gioca tra 1,30 e 1,35. Per i sardi ancora zero vittorie in stagione, ultima posizione in classifica con due punti e seconda peggior difesa del torneo (16 gol), dietro alla Salernitana (17 gol). I campani di Sousa occupano il penultimo posto della classifica e sono anche loro fortemente a rischio retrocessione: in quota il ritorno in Serie B per Dia e compagni oscilla tra 1,65 e 1,75. Situazione più che complicata anche per l’Empoli, capace finora di mettere a segno solamente una rete in campionato e proposto in quota tra 1,45 e 1,50. Tra le neopromosse, invece, si alza la quota del Frosinone, vincente anche contro il Verona e a ridosso della zona Europa con 12 punti in classifica: Di Francesco e i suoi vedono il ritorno in Serie B a 3,50. Ancor più lontana la possibilità di immediato ritorno nella serie minore per il Genoa, offerto a 5,50. A solo un punto dalla zona retrocessione c’è l’Udinese, proposto a 3,50, mentre il Verona quintultimo si gioca a 4 volte la scommessa.